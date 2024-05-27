«Великий город!»: Нарусова призвала увеличить финансирование Санкт-Петербурга
Город должен получать достойное ему финансирование, надежда на это все еще есть, отметила в эфире НСН сенатор Людмила Нарусова.
Санкт-Петербург ассоциируется с великим городом, который принято считать Северной столицей, необходимо обеспечить ему достойное финансирование, заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в разговоре с НСН.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 321 год назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.
«С чем Санкт-Петербург может ассоциироваться? Только с великим городом, который сейчас, оттряхнув все тягостное прошлое, возрождается. Он навсегда будет городом и Достоевского, и Гоголя, и Блока, и Пушкина. Петербург принято считать Северной столицей, но это поэтические образы… Хорошо, чтобы еще и средств было побольше. Сейчас "Газпром" переехал в Петербург, налоги платит там, но этого недостаточно. Город должен получать достойное ему финансирование, потому что, понятно, что для осуществления всех программ нужны средства. Для радости оснований не много, а вот надежда все еще есть», – сказала Нарусова.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с днем основания города. Она отметила, что город не только сыграл важнейшую роль в становлении России как сильной державы, но и показал исключительный пример мужества и отваги, выдержав почти 900 дней самой страшной за всю историю человечества фашистской блокады. Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время Петербург является признанным научным и культурным центром мирового уровня.
День города празднуют практически все жители Северной столицы, концерты и фестивали будут идти до конца недели. Первые уличные фестивали прошли в субботу и воскресенье, а основная программа планируется в пятницу, 31 мая, а также в выходные, 1–2 июня, передает «Радиоточка НСН».
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