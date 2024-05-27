«Великий город!»: Нарусова призвала увеличить финансирование Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург ассоциируется с великим городом, который принято считать Северной столицей, необходимо обеспечить ему достойное финансирование, заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в разговоре с НСН.

Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 321 год назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.