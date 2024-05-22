Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Также в топ в этот раз вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Нижегородская область.

Отмечается, что при составлении рейтинга оценивается доступность инфраструктуры, безопасность, экология и другие параметры.