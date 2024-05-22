Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, сообщает Агентство стратегических инициатив.
Также в топ в этот раз вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Нижегородская область.
Отмечается, что при составлении рейтинга оценивается доступность инфраструктуры, безопасность, экология и другие параметры.
При этом Чукотка опережает Москву по уровню зарплат на душу населения, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.
Самые бедные регионы, по его словам, Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейский автономный округ, так как там довольно высокий уровень безработицы и тяжелая ситуация с распределением зарплат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru