Посол Аргентины объявил о прекращении «родильного туризма» из РФ

Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила с РФ соглашение о безвизовом режиме для стимуляции культурного и туристического обмена, а не для «родильного туризма». Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла республики в России Энрике Игнасио Феррера Виейру.

В связи с этим он подчеркнул, что теперь документы на предоставление аргентинского гражданства сразу после рождения ребенка нельзя будет получить. По его словам, для этого гражданину, достигшему 18-летнего возраста, необходимо будет доказать законное постоянное место жительства в Аргентине и факт проживания в республике в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.