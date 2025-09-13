Посол Аргентины объявил о прекращении «родильного туризма» из РФ

Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила с РФ соглашение о безвизовом режиме для стимуляции культурного и туристического обмена, а не для «родильного туризма». Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла республики в России Энрике Игнасио Феррера Виейру.

В связи с этим он подчеркнул, что теперь документы на предоставление аргентинского гражданства сразу после рождения ребенка нельзя будет получить. По его словам, для этого гражданину, достигшему 18-летнего возраста, необходимо будет доказать законное постоянное место жительства в Аргентине и факт проживания в республике в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.

По официальной статистике, в период с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыло свыше 23 тысяч россиян, большинство из которых делали это для получения аргентинских паспортов, добавил Виейра. Он объяснил, что власти республики ужесточили миграционную политику, так как прибывающие из других стран граждане «независимо от национальности» часто злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России введут новые меры поддержки беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
