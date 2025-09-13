Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
Атмосферное давление утром в субботу на базовой метеостанции ВДНХ достигло 763 мм ртутного столба, сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Таким образом, был повторен рекорд 2015 года.
Позднякова отметила, что рекордное давление обеспечено в Москве антициклоном с центром над Верхней Волгой.
Астроном Владимир Сурдин ранее объяснил «Радиоточке НСН», что поверхность Солнца «бурлит, таскает и перекручивает магнитные поля», однако влияние этих явлений на организм человека никак научно не доказано. По его словам, на здоровье влияет не Солнце, а скачки атмосферного давления.
