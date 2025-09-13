Соучастница убийства адвоката Маркелова Хасис вышла на свободу

Осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что женщину арестовали еще в ноябре 2009 года. Ее приговорили к 18 годам лишения свободы. Однако, по данным источника, она уже вышла из мордовской женской исправительной колонии, после чего, в конце августа 2025 года, за ней установили административный надзор.

При этом «Известия» со ссылкой на источник опровергли эту информацию. Издание писало, что суд пока лишь рассмотрел иск прокуратуры и колонии к Хасис, и ее срок подходит к концу. Отмечается, что сама осужденная участвовала в судебном заседании по видео-конференц-связи (ВКС) и пока еще не вышла на свободу.