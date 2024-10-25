Песков назвал ложью сообщения СМИ о телефонном общении Путина и Маска

«Это абсолютно ложная информация», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал это очередным вбросом в рамках политической борьбы перед президентскими выборами в США. По его словам, у Путина был всего один контакт с Маском до 2022 года и даже тогда «они говорили не по телефону».

Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

