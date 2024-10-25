Песков назвал ложью сообщения СМИ о телефонном общении Путина и Маска
Неправдой назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщения американских СМИ о контактах американского миллиардера Илона Маска и российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
«Это абсолютно ложная информация», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков назвал это очередным вбросом в рамках политической борьбы перед президентскими выборами в США. По его словам, у Путина был всего один контакт с Маском до 2022 года и даже тогда «они говорили не по телефону».
Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru