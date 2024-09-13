«Президент назначил»: Зейналова о своем пути к дипломатии на Маврикии

По ее словам, семья поддержала телеведущую, так как все близкие разделяют идею президента России продвигать российские усилия в сторону Африки.



«Близкие меня поддержали, потому что мы все в семье с большим вниманием относимся к идее президента продвигать российские усилия в сторону Африки. Мой сын отработал полтора года в Судане как сельскохозяйственный атташе, мой муж сейчас работает в Эфиопии по линии Россотрудничества. Если нужно сделать дело, мы его делаем. Это не громкие слова, мы считаем, что сейчас продвижение нашей политики и наших интересов в Африке - невероятно важная задача», - заключила Зейналова.

Ирада Зейналова - известная журналистка, корреспондент, телеведущая "Вестей" на РТР и «Итогов недели» на НТВ.

Ранее Герой России, участник спецоперации России на Украине Юрий Нимченко стал сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым, напоминает «Радиоточка НСН». Кроме Нимченко, сенатором от Крыма стал российский шахматист Сергей Карякин.

