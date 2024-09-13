«Президент назначил»: Зейналова о своем пути к дипломатии на Маврикии
Телеведущая Ирада Зейналова рассказала НСН, что ее семья поддержала ее стремление стать дипломатом. По ее словам, на Маврикии для нового российского посла есть много задач.
Назначенная послом России на Маврикии журналист и телеведущая Ирада Зейналова рассказала НСН, что перед послом на Маврикии стоит много задач, а само государство имеет большой потенциал.
Сегодня, 13 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Зейналова назначается чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий. Зейналова сменила на этом посту Константина Климовского, которого российский лидер другим указом освободил от должности. Зейналова отметила, что долго шла к тому, чтобы стать дипломатом.
«Меня назначили послом не за один день, я к этому шла долго. Это был многолетний путь. Меня поддержали и мои друзья, и люди, от которых зависел этот путь. Я рада, что промежуточный итог такой. Назначает президент, не я, это выбор людей, которые посчитали, что важно, чтобы все сложилось именно так. В Маврикии большие задачи. Я надеюсь, что мне удастся оправдать доверие. Там и научно-техническое сотрудничество, и продвижение нашего образования - там много что нужно сделать, там очень большой потенциал», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, семья поддержала телеведущую, так как все близкие разделяют идею президента России продвигать российские усилия в сторону Африки.
«Близкие меня поддержали, потому что мы все в семье с большим вниманием относимся к идее президента продвигать российские усилия в сторону Африки. Мой сын отработал полтора года в Судане как сельскохозяйственный атташе, мой муж сейчас работает в Эфиопии по линии Россотрудничества. Если нужно сделать дело, мы его делаем. Это не громкие слова, мы считаем, что сейчас продвижение нашей политики и наших интересов в Африке - невероятно важная задача», - заключила Зейналова.
Ирада Зейналова - известная журналистка, корреспондент, телеведущая "Вестей" на РТР и «Итогов недели» на НТВ.
Ранее Герой России, участник спецоперации России на Украине Юрий Нимченко стал сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым, напоминает «Радиоточка НСН». Кроме Нимченко, сенатором от Крыма стал российский шахматист Сергей Карякин.
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