Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма в Совете Федерации

Герой России, участник спецоперации России на Украине Юрий Нимченко стал сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. Соответствующий указ был подписан главой региона Сергеем Аксеным и размещен на портале правительства.

Шахматист Карякин стал сенатором от Крыма в Совете Федерации

По словам Аксенова, Нимченко проходил службу в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. По мнению главы Крыма, новый сенатор — человек с верной жизненной позицией.

Кроме Нимченко, сенатором от Крыма стал российский шахматист Сергей Карякин.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Герой РоссииКрымСовет Федерации РФ

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