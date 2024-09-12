Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма в Совете Федерации
Герой России, участник спецоперации России на Украине Юрий Нимченко стал сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. Соответствующий указ был подписан главой региона Сергеем Аксеным и размещен на портале правительства.
По словам Аксенова, Нимченко проходил службу в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. По мнению главы Крыма, новый сенатор — человек с верной жизненной позицией.
Кроме Нимченко, сенатором от Крыма стал российский шахматист Сергей Карякин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru