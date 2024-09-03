Дипломат допустил, что страны-участницы МУС начнут игнорировать его решения

Другие страны-участницы Международного уголовного суда (МУС) вслед за Монголией могут также начать игнорировать его решения, допустил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву. По его словам, Монголия своими действиями якобы помогает российскому президенту «избежать правосудия». Он подчеркнул, что Киев «будет работать с партнерами» над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора. Корчмарь напомнил, что решения МУС не подлежат обязательному выполнению.