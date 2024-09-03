Дипломат допустил, что страны-участницы МУС начнут игнорировать его решения
Решение Монголии не арестовывать Владимира Путина не является нарушением международного права, а решения МУС являются лишь рекомендацией, отметил в эфире НСН Василий Корчмарь.
Другие страны-участницы Международного уголовного суда (МУС) вслед за Монголией могут также начать игнорировать его решения, допустил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву. По его словам, Монголия своими действиями якобы помогает российскому президенту «избежать правосудия». Он подчеркнул, что Киев «будет работать с партнерами» над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора. Корчмарь напомнил, что решения МУС не подлежат обязательному выполнению.
«Вероятно, что другие страны также проигнорируют решение МУС. Когда намечался визит нашего президента в Турцию, то турки были готовы принять президента и давали гарантии и обязательства, что визит пройдет без каких-либо затруднений. Потом решили не рисковать, потому что Турция – это, все-таки, член НАТО, влияние там очень большое, там четыре американские базы... Также были попытки некоторых стран гарантировать такой визит без негативных последствий. Но в данной ситуации нужно учитывать все. Также нужно заметить, что решение МУС имеет рекомендательный характер, оно не подлежит обязательному выполнению», – сказал Корчмарь.
Он отметил, что решение Монголии не арестовывать Владимира Путина не является нарушением международного права.
«У Монголии есть свой суверенитет, на основе которого она принимает какие-либо решения. Это государство может определять свои отношения с Россией, как оно желает и может. И если решение какого-то международного органа будет противодействовать каким-либо добрым связям и отношениям с другой страной, то признавать такое решение не стоит и не приходится. Это не будет нарушением международного права, потому что МУС – это структура, созданная искусственно в свое время. Там сидят судьи от разных стран, которые получают зарплату в 100 тысяч евро, еще после работы подрабатывают в каких-то судах по каким-либо вопросам. Практика этого суда доказала, что они принимают решения так, как им повелевают сверху», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Корчмарь добавил, что сегодня международное право отсутствует практически во всех его аспектах.
«Если Украина заговорила о международном праве, то его сейчас фактически не существует: нарушаются все нормы со стороны западных стран, идет мировой всесторонний кризис. Идут конфликты на Украине, на арабском Востоке… Международное право здесь практически отсутствует. Блок НАТО является инструментом по разжиганию войн, болезней, голода для того, чтобы уменьшить количество населения. В международных отношениях преобладает сейчас сила. Учитывая, что во всех структурах ООН влияние США очень сильное, практически все эти структуры выполняют их волю. Сейчас идет борьба за преобладание влияния во всем мире, она направлена в первую очередь на ослабление России», – добавил Корчмарь.
Монголия является участником МУС. Она присоединилась к организации, подписав в 2000 году учреждающий его Римский статут. Страны-участники в том числе обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске МУС людей, одним из которых на сегодняшний день является Владимир Путин.
Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой палата МУС выдала в марте 2023 года «в контексте ситуации на Украине». По заявлению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины в Россию». Кремль и МИД РФ назвали это решение «ничтожным», подчеркнув, что юрисдикцию МУС Москва не признает, передает «Радиоточка НСН».
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