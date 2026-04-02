Памфилова: В России научились проводить выборы в экстремальных условиях
Избирательная система России научилась проводить выборы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
По ее словам, работа ведется, несмотря на кибератаки, налеты беспилотников, перебои с интернетом и отключения энергоснабжения. Российская избирательная система в условиях специальной военной операции доказала свою устойчивость, надежность, гибкость и безопасность.
Памфилова указала, что новые стандарты в избирательной системе направлены на упрощение процедур для избирателей, расширение возможностей для кандидатов и политических партий, а также на оптимизацию работы организаторов выборов.
Ранее глава ЦИК заявила, что уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов