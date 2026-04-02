Памфилова: В России научились проводить выборы в экстремальных условиях

Избирательная система России научилась проводить выборы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

По ее словам, работа ведется, несмотря на кибератаки, налеты беспилотников, перебои с интернетом и отключения энергоснабжения. Российская избирательная система в условиях специальной военной операции доказала свою устойчивость, надежность, гибкость и безопасность.

Памфилова указала, что новые стандарты в избирательной системе направлены на упрощение процедур для избирателей, расширение возможностей для кандидатов и политических партий, а также на оптимизацию работы организаторов выборов.

Ранее глава ЦИК заявила, что уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
