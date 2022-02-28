Россия и Украина завершили переговоры

Встреча российской и украинской делегаций проходила в три раунда в Белоруссии. Из-за соображений безопасности точное место проведения переговоров не сообщалось.

Перед переговорами президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились оставаться на связи, чтобы не допустить ухудшение ситуации на Украине.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России и экс-министр культуры страны Владимир Мединский. Со стороны Киева на переговоры прибыли министр обороны страны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

