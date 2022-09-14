«Мало прав»: Вассерман заявил, что Конституция мешает Центробанку
В обязанности Центробанка входит далеко не только обеспечение устойчивости рубля, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Принимаемые Госдумой новые законы, в частности, сегодняшний законопроект о наделении Центробанка новыми обязанностями и правами, зачастую противоречат действующему законодательству, что служит поводом к его пересмотру, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, журналист Анатолий Вассерман.
Ранее Вассерман предложил изменить Конституцию. Как отметил депутат, действующая редакция Конституции зачастую мешает принятию новых законов. По мнению собеседника НСН, не он первый говорит о том, что новые законопроекты идут вразрез с уже действующими.
«Речи о том, что новые предложения противоречат Конституции, различным кодексам, старым законам, в Думе не редкость. Сегодня, в частности, это было сказано при обсуждении законопроекта о наделении Центробанка новыми обязанностями и новыми правами. В Конституции оговорена лишь одна обязанность Центробанка (она не выполняется) — он обязан обеспечивать устойчивость рубля. Банк же трактует её как умеренность инфляции. Этот законопроект действительно способствует мобилизационному развитию России, но дело не в нём, а в общем понимании того что новые законы довольно часто противоречат старым. Считаю, что это повод не для отказа от принятия новых законов, а для пересмотра старых», — сказал Вассерман.
На вопрос, какие законы нужно пересмотреть в первую очередь, народный избранник отвечать отказался.
Ранее было принято решение о внесении поправок в Конституцию Крыма.
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