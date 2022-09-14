«Мало прав»: Вассерман заявил, что Конституция мешает Центробанку

Ранее Вассерман предложил изменить Конституцию. Как отметил депутат, действующая редакция Конституции зачастую мешает принятию новых законов. По мнению собеседника НСН, не он первый говорит о том, что новые законопроекты идут вразрез с уже действующими.

«Речи о том, что новые предложения противоречат Конституции, различным кодексам, старым законам, в Думе не редкость. Сегодня, в частности, это было сказано при обсуждении законопроекта о наделении Центробанка новыми обязанностями и новыми правами. В Конституции оговорена лишь одна обязанность Центробанка (она не выполняется) — он обязан обеспечивать устойчивость рубля. Банк же трактует её как умеренность инфляции. Этот законопроект действительно способствует мобилизационному развитию России, но дело не в нём, а в общем понимании того что новые законы довольно часто противоречат старым. Считаю, что это повод не для отказа от принятия новых законов, а для пересмотра старых», — сказал Вассерман.

На вопрос, какие законы нужно пересмотреть в первую очередь, народный избранник отвечать отказался.

Ранее было принято решение о внесении поправок в Конституцию Крыма.

