Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму по избирательному округу №205 в качестве самовыдвиженца.

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«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем», - написал он в соцсетях.

По словам Вассермана, много лет он ведет политическую работу, защищая интересы страны. Он также напомнил, что более 12 лет был в одной из групп советников мэра Москвы.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.

Политологи Константин Калачев и Аббас Галлямов ранее «припомнили» уходящей на покой Госдуме VII созыва реновацию и пандемию и ответили на вопрос, стала ли Дума более независимой.


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ФОТО: Личный архив Вассермана
ТЕГИ:ГосдумаВыборыАнатолий Вассерман
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