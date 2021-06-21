Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем», - написал он в соцсетях.

По словам Вассермана, много лет он ведет политическую работу, защищая интересы страны. Он также напомнил, что более 12 лет был в одной из групп советников мэра Москвы.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.

Политологи Константин Калачев и Аббас Галлямов ранее «припомнили» уходящей на покой Госдуме VII созыва реновацию и пандемию и ответили на вопрос, стала ли Дума более независимой.



