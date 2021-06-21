Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем
Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму по избирательному округу №205 в качестве самовыдвиженца.
«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем», - написал он в соцсетях.
По словам Вассермана, много лет он ведет политическую работу, защищая интересы страны. Он также напомнил, что более 12 лет был в одной из групп советников мэра Москвы.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.
Политологи Константин Калачев и Аббас Галлямов ранее «припомнили» уходящей на покой Госдуме VII созыва реновацию и пандемию и ответили на вопрос, стала ли Дума более независимой.
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