Песков объяснил отсутствие Медведева, Собянина и Володина в федеральной пятерке ЕР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партия «Единая Россия» находится в движении и постоянно обновляется, сообщает ТАСС.
Комментируя отсутствие в в общефедеральной пятерке избирательного списка партии заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, представитель Кремля отметил, что это никак не связано с каким-либо недоверием к ним.
«Это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работы упомянутых лиц, абсолютно», - подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в федеральном списке «Единой России» на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, сообщает RT. По мнению главы государства, в первую пятёрку должны войти глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.
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