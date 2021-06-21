Песков объяснил отсутствие Медведева, Собянина и Володина в федеральной пятерке ЕР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партия «Единая Россия» находится в движении и постоянно обновляется, сообщает ТАСС.



Комментируя отсутствие в в общефедеральной пятерке избирательного списка партии заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, представитель Кремля отметил, что это никак не связано с каким-либо недоверием к ним.

«Это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работы упомянутых лиц, абсолютно», - подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в федеральном списке «Единой России» на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, сообщает RT. По мнению главы государства, в первую пятёрку должны войти глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

