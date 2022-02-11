Вашингтон стягивает ударные силы к Европе
В ВМС США в пятницу заявили, что ещё четыре эсминца направляются в Европу. Они дополнят, размещённый там ранее Шестой флот США и будут задействованы в ряде морских операций по защите союзников по НАТО.
Как уточняется, эти корабли составляют часть программы построения европейской поэтапной системы противоракетной обороны. Боевые суда оснащены системой противоракетной обороны и могут нести 56 крылатых ракет Tomahawk.
Усиление американского военного присутствия в Европе было произведено сразу после того как Россия направила в Черное море шесть десантных кораблей, и два ракетных крейсера в Средиземное, сообщает «Интерфакс».
Ранее США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики.
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