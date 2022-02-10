США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Пентагон перебросил в Европу четыре стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе. По данным британских СМИ, самолёты прибыли на авиабазу Фэрфорд в Англии.

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Как отмечается, накануне туда прибыл тяжелый военно-транспортный лайнер с техникой и обслуживающим персоналом.

Ранее США перебросили в Европу около двух тысяч военных.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеАнглияЕвропаСШАБомбардировщики
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