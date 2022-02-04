В Польше не исключили усиления присутствия США в Восточной Европе

Глава МИД Польши Збигнев Рау не исключил усиления военного присутствия США на территории Восточной Европы. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с американским госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Как отметил Рау, оборона должна иметь симметричный характер.

Накануне сообщалось, что США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. Отмечается, что большинство военных разместятся в Польше.



Усиление восточного фланга НАТо началось после распространения информации о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.

