В Польше не исключили усиления присутствия США в Восточной Европе
Глава МИД Польши Збигнев Рау не исключил усиления военного присутствия США на территории Восточной Европы. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с американским госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.
Как отметил Рау, оборона должна иметь симметричный характер.
Накануне сообщалось, что США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. Отмечается, что большинство военных разместятся в Польше.
Усиление восточного фланга НАТо началось после распространения информации о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.
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