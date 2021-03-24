Вашингтон сообщил Берлину о возражениях по поводу «Северного потока — 2»
США заявили о возражениях по поводу российского газопровода «Северный поток 2», сообщает американский Госдеп.
Об этом шла речь во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность», - следует из сообщения внешнеполитического ведомства США.
Ранее Госдепартамент вновь предостерег европейские компании от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о неминуемых санкциях, если они не откажутся от проекта.
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