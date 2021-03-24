Вашингтон сообщил Берлину о возражениях по поводу «Северного потока — 2»

Об этом шла речь во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность», - следует из сообщения внешнеполитического ведомства США.

Ранее Госдепартамент вновь предостерег европейские компании от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о неминуемых санкциях, если они не откажутся от проекта.

