Завершение строительство газопровода «Северный поток - 2» перенесли на полгода
Строительство газопровода «Северный поток - 2» планируется вместо апреля закончить в сентябре 2021 года, сообщает «Интерфакс».
Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что на срок завершения проекта влияют разные факторы, в том числе, погода. Однако, для компании главное - запуск самого газопровода, добавил он.
Изначально газопровод «Северный поток - 2», который прокладывается из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать ещё в конце 2019 года. Однако на сроки повляли санкции со стороны США, в результате которых европейские партнёры стали выходить из проекта. В настоящее время степень готовности газопровода составляет 98%.
Ранее Морское управление Дании сообщило, что работы по укладке труб «Северного потока — 2» в территориальных водах страны продлятся до конца сентября 2021 года, передаёт РИА ФАН. По данным ведомства, к барже «Фортуна», после испытаний в Калининграде, присоединится трубоукладчик «Академик Черский».
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