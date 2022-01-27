Вашингтон рассчитывает на возвращение РФ к переговорам после изучения ответа США
Вашингтон рассчитывает, что РФ вернётся к переговорам после изучения письменного ответа США по российским предложениям по безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.
Нуланд также отметила, что США едины с партнерами в том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины меры будут «быстрыми и жесткими».
Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос. Глава МИД РФ уточнил, что главный вопрос для России - недопустимость дальнейшего расширения НАТО на восток.
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