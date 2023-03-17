Эрдоган: Турция не согласится с членством Швеции в НАТО

Турция не сможет согласится на вступление Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет стоять рядом с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, терроризм для Турции – это её красная линия.

«У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов», - отметил глава Турецкой республики.