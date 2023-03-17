Эрдоган: Турция не согласится с членством Швеции в НАТО
Турция не сможет согласится на вступление Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет стоять рядом с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По словам Эрдогана, терроризм для Турции – это её красная линия.
«У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов», - отметил глава Турецкой республики.
Он также рассказал о том, что турецкая сторона обратилась к шведским властям с просьбой выдать 120 террористов.
«Премьер-министр Швеции – хороший человек, но террористов нам не выдал», - добавил Эрдоган.
Ранее, как сообщала НСН, в Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума.
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