Эрдоган: Турция не согласится с членством Швеции в НАТО

Турция не сможет согласится на вступление Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет стоять рядом с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, терроризм для Турции – это её красная линия.

«У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов», - отметил глава Турецкой республики.

Эрдоган заявил о готовности рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Он также рассказал о том, что турецкая сторона обратилась к шведским властям с просьбой выдать 120 террористов.

«Премьер-министр Швеции – хороший человек, но террористов нам не выдал», - добавил Эрдоган.

Ранее, как сообщала НСН, в Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвецияРеджеп Тайип Эрдоган

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