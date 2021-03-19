Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»

Госдепартамент США призвал компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток - 2», отказаться от проекта, говорится на сайте департамента со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» перенесли на полгода

«Как сказал президент, «Северный поток-2» — это плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Блинкен считает, что газопровод является «российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Госсекретарь напомнил о санкционных последствиях для тех лиц и компаний, которые будут участвовать в проекте.

Тем временем, первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта.

Именно тогда судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к строительству одной из двух веток газопровода, работы продлятся до конца сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2США
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