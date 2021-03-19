Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»

«Как сказал президент, «Северный поток-2» — это плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Блинкен считает, что газопровод является «российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Госсекретарь напомнил о санкционных последствиях для тех лиц и компаний, которые будут участвовать в проекте.

Тем временем, первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта.

Именно тогда судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к строительству одной из двух веток газопровода, работы продлятся до конца сентября.

