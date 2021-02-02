Вашингтон пообещал Киеву экономическую и военную помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев может рассчитывать на активную экономическую и военную помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.
"Он [Блинкен] пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс. По словам Блинкена, Вашингтон уделяет «приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».
Ранее президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.
Беседа, прошедшая во вторник 26 января, стала первым контактом Байдена с властями РФ после вступления американского лидера в свою новую должность.
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