Вашингтон пообещал Киеву экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев может рассчитывать на активную экономическую и военную помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

"Он [Блинкен] пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс. По словам Блинкена, Вашингтон уделяет «приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

США не намерены ослаблять антироссийские санкции из-за Крыма и Донбасса

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Беседа, прошедшая во вторник 26 января, стала первым контактом Байдена с властями РФ после вступления американского лидера в свою новую должность.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
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