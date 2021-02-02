Вашингтон пообещал Киеву экономическую и военную помощь

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Беседа, прошедшая во вторник 26 января, стала первым контактом Байдена с властями РФ после вступления американского лидера в свою новую должность.

