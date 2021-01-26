Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.
По словам Псаки, звонок, инициированный американской стороной, прошел во второй половине дня. Главной темой переговоров стало продление договора СНВ-3 на пять лет, а также, по данным пресс-секретаря, выражение "твердой поддержки суверенитету Украины" в ситуации "российской агрессии".
Беседа, прошедшая во вторник 26 января, стала первым контактом Байдена с властями РФ после вступления американского лидера в свою новую должность. Ранее Байден заявил, что Штаты будут "твердо защищать свои национальные интересы" перед лицом "пагубных действий России".
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