Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

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По словам Псаки, звонок, инициированный американской стороной, прошел во второй половине дня. Главной темой переговоров стало продление договора СНВ-3 на пять лет, а также, по данным пресс-секретаря, выражение "твердой поддержки суверенитету Украины" в ситуации "российской агрессии".

Беседа, прошедшая во вторник 26 января, стала первым контактом Байдена с властями РФ после вступления американского лидера в свою новую должность. Ранее Байден заявил, что Штаты будут "твердо защищать свои национальные интересы" перед лицом "пагубных действий России".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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