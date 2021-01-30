США не намерены ослаблять антироссийские санкции из-за Крыма и Донбасса

Эта позиция руководства страны остается неизменной на протяжении семи последних лет.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», — сказал Салливан.

По словам американского дипломата, «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы» партнеры США - Германия и Франция. Союзники считают такое решение справедливым для Украины и ее граждан, отмечает Газета.ru.

Отношение к Украине и к Минским соглашениям у США также остается прежним, подчеркнул посол.

Напомним, президент США, характеризуя отношения Москвы и Вашингтона, выражал готовность обсуждать с Кремлем все проблемные вопросы.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему санкции со стороны США никуда не денутся.

«Можно долго рассказывать, почему их будет больше и они будут более ощутимыми, но общая логика такая – к власти приходит Байден, которому нужно показать себя. С другой стороны, в этом году в России выборы, по этому поводу можно ожидать различных протестных акций. Так что и фактор смены администрации в США, и фактор выборов в России играет на то, что число и сила санкций только вырастут. Это тоже бьет по курсу нацвалюты. При этом фактор санкций будет действовать весь год, так как хотя сами они являются разовыми акциями, но ожидания этих санкций, обсуждение их масштабов, отыгрывание новостей об их введении – все это будет давить на курс рубля весь год», - предрек экономист.

