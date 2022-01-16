Вашингтон надеется на продолжение диалога с РФ по безопасности

США надеются, что Россия продолжит переговоры в области безопасности, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата

«Мы надеемся, что переговоры продолжатся, но, если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что они никогда не были готовы к взаимодействию», — заявил собеседник издания.

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности.

Отмечается, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и Североатлантическим альянсом пока не дали существенного результата.

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