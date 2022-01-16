Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата

Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности, сообщил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России

По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и Североатлантическим альянсом пока не дали существенного результата.

«Принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года, должен быть восстановлен. Он не должен применяться только в отношении стран НАТО. Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других», — отметил Антонов.

«Готовы и к обсуждению встречных предложений», — отметил дипломат.

Ранее Антонов заявлял, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По его словам, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:НАТОАнатолий Антонов
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