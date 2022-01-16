Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата
Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности, сообщил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и Североатлантическим альянсом пока не дали существенного результата.
«Принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года, должен быть восстановлен. Он не должен применяться только в отношении стран НАТО. Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других», — отметил Антонов.
«Готовы и к обсуждению встречных предложений», — отметил дипломат.
Ранее Антонов заявлял, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По его словам, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата
- В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»
- На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити
- ВОЗ: РФПИ предоставил всю необходимую документацию для одобрения «Спутника V»
- Участки трассы Уфа - Оренбург закрыли для движения по погодным условиям
- В Ставрополье после урагана введен режим ЧС
- «Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
- СМИ: В беспорядках в Казахстане погибли 225 человек
- Синицина и Кацалапов одержали победу на чемпионате Европы в танцах на льду
- Финляндия и Швеция смогут оказаться в НАТО сразу после подачи запроса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru