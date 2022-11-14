Вашингтон и Москва обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию

Россия и США согласовывают приезд в Москву заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Лавров вспомнил нецензурное высказывание Нуланд

По их словам, вероятность визита дипломата высока. Поездка Нуланд может состояться до конца ноября. «До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — пишет издание.

С замгоссекретаря США встретятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Переговоры с Нуланд может провести и заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим превратил Украину в колонию США, и следующим шагом властей страны должно стать переименование столицы в честь замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры