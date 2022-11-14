Вашингтон и Москва обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию

По их словам, вероятность визита дипломата высока. Поездка Нуланд может состояться до конца ноября. «До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — пишет издание.

С замгоссекретаря США встретятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Переговоры с Нуланд может провести и заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим превратил Украину в колонию США, и следующим шагом властей страны должно стать переименование столицы в честь замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

