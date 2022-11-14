Вашингтон и Москва обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию
Россия и США согласовывают приезд в Москву заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По их словам, вероятность визита дипломата высока. Поездка Нуланд может состояться до конца ноября. «До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — пишет издание.
С замгоссекретаря США встретятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Переговоры с Нуланд может провести и заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим превратил Украину в колонию США, и следующим шагом властей страны должно стать переименование столицы в честь замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
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