Володин предложил переименовать Киев в Нуланд
Киевский режим превратил Украину в колонию США, и следующим шагом властей страны должно стать переименование столицы в честь замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил о предложении переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. Ранее с такой инициативой выступила экспертная комиссия, пишет Ura.ru.
По словам Володина, после смены власти в 2014 году на Украине «последовательно переписывают историю»: заменили Великую Отечественную войну на Вторую мировую, отмечают День Победы 8 мая «как на Западе», запретили символ Победы — Георгиевскую ленточку, отмечает телеканал «360».
«Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США. Следующим шагом для [президента Украины Владимира] Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)», — написал Володин в своем Telegram-канале.
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