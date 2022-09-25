Как считает российский дипломат, это отражает отношение Соединенных Штатов к странам Европы. По словам Лаврова, отношение Вашингтона к Евросоюзу не претерпело изменений и осталось на том же уровне.

Речь идет о Нуланд, которая официально признала существование биологических лабораторий США на территории Украины и заявила, что результаты исследований ни в коем случае не должны попасть в руки России.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

