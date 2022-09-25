Лавров вспомнил нецензурное высказывание Нуланд

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил о нецензурном высказывании заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в адрес Европейского союза.

Журналистка рассказала об американских биолабораториях на Украине

Как считает российский дипломат, это отражает отношение Соединенных Штатов к странам Европы. По словам Лаврова, отношение Вашингтона к Евросоюзу не претерпело изменений и осталось на том же уровне.

Речь идет о Нуланд, которая официально признала существование биологических лабораторий США на территории Украины и заявила, что результаты исследований ни в коем случае не должны попасть в руки России.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЕвропаМИД РФСШАСергей Лавров
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