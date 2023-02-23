Варданяна освободили от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий указ на заседании правительства обнародовал президент Араик Арутюнян, который высоко оценил усилия Варданяна по повышению международной осведомленности об Арцахе.
«Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность... а не пытался переложить ее на меня», — сказал Арутюнян.
Ранее МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что занимающий пост госминистра Нагорного Карабаха Рубен Варданян должен немедленно покинуть территорию непризнанной республики, так как его деятельность носит преступно-авантюристический характер, сообщает НСН.
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