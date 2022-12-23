МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Занимающий пост государственного министра Нагорного Карабаха Рубен Варданян должен немедленно покинуть территорию непризнанной республики. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции.

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«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер», - приводит ТАСС слова Байрамова.

Он отметил, что чем раньше Варданян покинет Нагорный Карабах, тем лучше «будет для всех». Байрамов подчеркнул, что от деятельности министра страдает местное население.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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