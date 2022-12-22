Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России
Российский президент Владимир Путин подписал указ об удовлетворении заявления предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства. Данный документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил бизнесмена Варданяна на должность главы карабахского правительства. В связи с этим Варданян принял решение уехать из России и отказаться от гражданства.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru