Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил бизнесмена Варданяна на должность главы карабахского правительства. В связи с этим Варданян принял решение уехать из России и отказаться от гражданства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

