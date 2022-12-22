Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России

Российский президент Владимир Путин подписал указ об удовлетворении заявления предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства. Данный документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил бизнесмена Варданяна на должность главы карабахского правительства. В связи с этим Варданян принял решение уехать из России и отказаться от гражданства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахГражданство РФВладимир Путин
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