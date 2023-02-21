Член политбюро КПК Ван И прибыл в Москву с планом по урегулированию украинского кризиса

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И прибыл с визитом в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выступая с докладом на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И рассказал, что Пекин к годовщине начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине намерен представить свой план по урегулированию украинского кризиса.

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Ван И уже ознакомил руководство Украины с ключевыми пунктами китайского мирного плана. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев внимательно изучит китайские инициативы и сделает соответствующие выводы.

Ранее, как сообщала НСН, по данным агентства Bloomberg, член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияКитай
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