В МИД Китая призвали прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине
Китай призвал соответствующие государства прекратить поднимать шум вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на форуме «Ланьтин» в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай», — подчеркнул министр.
Цинь Ган подчеркнул, что КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делясь мудростью для урегулирования конфликта на Украине, пишет Газета.ру.
Как указал министр, Пекин намерен и дальше работать совместно с международным сообществом, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В МИД Китая призвали прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине
- Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому
- Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года
- Трамп: Помощь Украине со стороны США затягивает конфликт
- Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев
- В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за российского эмбарго
- Взрыв на заводе в США: 13 человек госпитализировали
- Синоптики сообщили о жестких перепадах температуры на юге и Северном Кавказе
- Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев
- Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru