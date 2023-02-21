В МИД Китая призвали прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине

Китай призвал соответствующие государства прекратить поднимать шум вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на форуме «Ланьтин» в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.

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«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай», — подчеркнул министр.

Цинь Ган подчеркнул, что КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делясь мудростью для урегулирования конфликта на Украине, пишет Газета.ру.

Как указал министр, Пекин намерен и дальше работать совместно с международным сообществом, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:ТайваньУкраинаМИДКитай
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