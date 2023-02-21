Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И
Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, бывшим главой МИД Ван И проходят в Москве. Об этом информирует пресс-служба Совбеза.
В КПК Ван И отвечает за внешнеполитическое направление, он возглавляет канцелярию комиссии ЦК по иностранным делам.
Как отмечает НСН, перед приездом в Россию, Ван И анонсировал инициативу Пекина по урегулированию украинского кризиса. Предложения подготовлены руководством КНР к годовщине начала военной спецоперации РФ.
Предполагается, что с Ван И встретится президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ узнали о переносе обращения Байдена к РФ и Украине
- Собянин подписал указ о мерах поддержки участвующих в СВО москвичей
- Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев
- Версию рукотворного землетрясения в Турции назвали конспирологией на фоне стресса
- «Больше Америки в Европе»: Польша назвала лозунг своего председательства в Евросоюзе
- Москвичам пообещали три дня холода
- Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И
- В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну
- Посла Бангладеш вызвали в МИД России из-за морских санкций
- Доисторический туалет со смывом найден в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru