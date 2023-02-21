Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И

Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, бывшим главой МИД Ван И проходят в Москве. Об этом информирует пресс-служба Совбеза.

В КПК Ван И отвечает за внешнеполитическое направление, он возглавляет канцелярию комиссии ЦК по иностранным делам.

Как отмечает НСН, перед приездом в Россию, Ван И анонсировал инициативу Пекина по урегулированию украинского кризиса. Предложения подготовлены руководством КНР к годовщине начала военной спецоперации РФ.

Предполагается, что с Ван И встретится президент России Владимир Путин.

