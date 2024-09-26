Ван И: Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь

Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь в соответствии с нуждами страны. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

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Как отметил Ван И, Пекин уделяет гуманитарной ситуации на Украине «пристальное внимание» и уже предоставил Киеву четыре партии гуманитарной помощи.

«Китай... готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — указал министр.

Глава МИД КНР выразил надежду, что украинские власти продолжат принимать эффективные меры для обеспечения безопасности находящихся в стране китайских граждан и учреждений.

Между тем Ван И пропустил выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, в это время министр провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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