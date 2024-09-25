Зеленский раскритиковал мирные инициативы Китая и Бразилии по Украине
Любые альтернативы подготовленному Украиной плану по урегулированию конфликта игнорируют действительность. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что подобные инициативы на самом деле являются мерами по достижению перерыва, но не ведут к завершению конфликта.
«И когда китайско-бразильский дуэт пытается перейти в хор голосов, с кем-то из Европы, с кем-то из Африки... возникает вопрос - в чем их настоящий интерес», - заключил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позицию Зеленского по принуждению России к миру в Кремле считают «фатальной ошибкой», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru