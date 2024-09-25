Зеленский раскритиковал мирные инициативы Китая и Бразилии по Украине

Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что подобные инициативы на самом деле являются мерами по достижению перерыва, но не ведут к завершению конфликта.

«И когда китайско-бразильский дуэт пытается перейти в хор голосов, с кем-то из Европы, с кем-то из Африки... возникает вопрос - в чем их настоящий интерес», - заключил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позицию Зеленского по принуждению России к миру в Кремле считают «фатальной ошибкой», пишут «Известия».