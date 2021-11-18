Почётный адвокат пояснила, что грозит депутату Рашкину

Она отметила, что не сомневается в лишении парламентария неприкосновенности, особенно с учётом того, что он признал то, что охотился и стрелял. Однако профессор не думет, что Рашкин действительно получит реальный срок по уголовной статье.

«Уверена, что адвокаты, которые будут защищать Рашкина, приложат все усилия, чтобы доказать, что в его действиях отсутствовал умысел на совершение преступления свободы», - сказала Айвар в эфире «Радио 1».

Ранее Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, перепутав его с кабаном. Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности депутата из-за подозрения в незаконной охоте.

В ночь на 29 октября в Саратовской области полиция остановила автомобиль Рашкина, в его багажнике нашли убитого и почти разделанного лося. Депутат не стал проходить тест на алкогольное опьянение. По словам самого депутата, он не убивал животное, а лишь положил его в багажник, чтобы увезти в полицию. По его мнению, инцидент мог быть спланирован полицией.

