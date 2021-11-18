Почётный адвокат пояснила, что грозит депутату Рашкину
Доктор юридических наук, профессор, почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что за убийство лося депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину может грозить лишение мандата и до двух лет лишения свободы.
Она отметила, что не сомневается в лишении парламентария неприкосновенности, особенно с учётом того, что он признал то, что охотился и стрелял. Однако профессор не думет, что Рашкин действительно получит реальный срок по уголовной статье.
«Уверена, что адвокаты, которые будут защищать Рашкина, приложат все усилия, чтобы доказать, что в его действиях отсутствовал умысел на совершение преступления свободы», - сказала Айвар в эфире «Радио 1».
Ранее Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, перепутав его с кабаном. Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности депутата из-за подозрения в незаконной охоте.
В ночь на 29 октября в Саратовской области полиция остановила автомобиль Рашкина, в его багажнике нашли убитого и почти разделанного лося. Депутат не стал проходить тест на алкогольное опьянение. По словам самого депутата, он не убивал животное, а лишь положил его в багажник, чтобы увезти в полицию. По его мнению, инцидент мог быть спланирован полицией.
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