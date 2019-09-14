Валентина Матвеенко снова может стать сенатором
Александр Беглов, избранный губернатор Санкт-Петербурга, планирует снова выдвинуть нынешнего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в сенаторы.
«Мы исходили из того, что нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать крупных инвесторов. Перед нами стоят задачи по строительству путепроводов, новых дорог, взаимодействию и интеграции с Ленобластью, расширению инженерной инфраструктуры. А это большой комплекс работ, которые необходимо решать в том числе и с поддержкой федерального центра», - прокомментировал Беглов свое обещание.
Он отметил, что такое решение принял еще до выборов. Все необходимые документы новый губернатор подпишет после инаугурации.
Также в числе претендентов на кресла в российском Совфеде в предвыборной период кроме Матвиенко Максим Пратусевич и Александр Ватагин.
Напомним, Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы. С 2014 года является российским сенатором от правительства Петербурга, избрана спикером Совета Федерации.
Ранее глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН пояснил, почему подобное предложение со стороны врио губернатора Санкт-Петербурга выглядит как предвыборный ход, но не самого Беглова, а Матвиенко.
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