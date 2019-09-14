Валентина Матвеенко снова может стать сенатором

Александр Беглов, избранный губернатор Санкт-Петербурга, планирует снова выдвинуть нынешнего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в сенаторы.

«Мы исходили из того, что нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать крупных инвесторов. Перед нами стоят задачи по строительству путепроводов, новых дорог, взаимодействию и интеграции с Ленобластью, расширению инженерной инфраструктуры. А это большой комплекс работ, которые необходимо решать в том числе и с поддержкой федерального центра», - прокомментировал Беглов свое обещание.

Он отметил, что такое решение принял еще до выборов. Все необходимые документы новый губернатор подпишет после инаугурации.

Также в числе претендентов на кресла в российском Совфеде в предвыборной период кроме Матвиенко Максим Пратусевич и Александр Ватагин.