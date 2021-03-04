Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе

Согласно сообщению организацию, «Спутник V» в настоящее время зарегистрирован в 45 странах мира.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню.