Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе
4 марта 202122:50
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Согласно сообщению организацию, «Спутник V» в настоящее время зарегистрирован в 45 странах мира.
Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru