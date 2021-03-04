Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Согласно сообщению организацию, «Спутник V» в настоящее время зарегистрирован в 45 странах мира.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИракСпутник
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