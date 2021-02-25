Вакцина «Спутник V» прибыла в Никарагуа

Мурильо в эфире национального радио отметила, что первая партия вакцины поступила в страну во вторник вечером. По ее словам, "Спутник V" стал символом "дружбы и сотрудничества" между Россией и Никарагуа.

В Никарагуа официально было зафиксировано 6,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Жертвами заболевания стали 173 человека.

