Вакцина «Спутник V» прибыла в Никарагуа
25 февраля 202100:29
Первая партия вакцины от COVID-19 "Спутник V" прибыла в Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны Росарио Мурильо.
Мурильо в эфире национального радио отметила, что первая партия вакцины поступила в страну во вторник вечером. По ее словам, "Спутник V" стал символом "дружбы и сотрудничества" между Россией и Никарагуа.
В Никарагуа официально было зафиксировано 6,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Жертвами заболевания стали 173 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru