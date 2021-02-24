Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V»

Гондурас стал 36 страной, где зарегистрировали российскую вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По данным Фонда, «Спутник V» находится в первой тройке вакцин по числу регистраций в странах мира. Отмечается, что регистрация вакцины прошла в Гондурасе в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ подчеркнули доступность вакцины, отметив, что стоимость одной инъекции составляет менее 10 долларов.

Ранее в феврале глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и даже готовят провокации против нее.