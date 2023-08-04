Свергнутый глава Нигера Базум призвал мировое сообщество восстановить порядок в стране
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к американским властям и мировому сообществу с просьбой помочь с восстановлением конституционного порядка в стране, сообщает «РЕН ТВ».
Политик написал статью для The Washington, в которой заявил, что единственным способом для прогресса в борьбе с терроризмом и бедностью является сражение мира «за наши общие ценности». Базум считает переворот трагедией для граждан страны, последствия которого будут катастрофическими «далеко за нашими границами».
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал причину военного переворота в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru