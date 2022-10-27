VA: США избавятся от Зеленского, когда наметится компромисс с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для Соединенных Штатов, так как его стало сложнее контролировать. Об этом пишет французское издание VA.

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Автор статьи Кэролайн Галактерос отмечает, что игра на Украине стала слишком опасна, и Вашингтон стремится выйти из нее как можно скорее. При этом в статье отмечается, что лживые обещания украинского лидера своему «несчастному» народу могут стоить ему жизни.

«Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», - говорится в публикации.

Ранее 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
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