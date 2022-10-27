VA: США избавятся от Зеленского, когда наметится компромисс с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для Соединенных Штатов, так как его стало сложнее контролировать. Об этом пишет французское издание VA.
Автор статьи Кэролайн Галактерос отмечает, что игра на Украине стала слишком опасна, и Вашингтон стремится выйти из нее как можно скорее. При этом в статье отмечается, что лживые обещания украинского лидера своему «несчастному» народу могут стоить ему жизни.
«Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», - говорится в публикации.
Ранее 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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