В Японии заявили о намерении противодействовать обходу санкций простив России
Япония намерена «вести работу» среди стран, которые не ввели антироссийские санкции. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во время заседания парламентского комитета.
Судзуки подчеркнул, что такая работа будет одной из целей его участия в министерской встрече Большой двадцатки, отмечает РЕН ТВ.
«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек», — цитирует министра РИА Новости.
Судзуки указал, что среди стран «двадцатки» есть те, кто при голосовании по резолюциям ООН воздерживался или выступал против, и встречу G20 следует использовать, «чтобы проводить работу среди таких стран», пишет Ura.ru.
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