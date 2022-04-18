В Японии заявили о намерении противодействовать обходу санкций простив России

Судзуки подчеркнул, что такая работа будет одной из целей его участия в министерской встрече Большой двадцатки, отмечает РЕН ТВ.

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек», — цитирует министра РИА Новости.

Судзуки указал, что среди стран «двадцатки» есть те, кто при голосовании по резолюциям ООН воздерживался или выступал против, и встречу G20 следует использовать, «чтобы проводить работу среди таких стран», пишет Ura.ru.

