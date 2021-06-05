В Японии видят возможность решения проблемы Курильских островов только при Путине

Решить проблему Курильских остров Япония может только при президентстве Владимира Путина. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, пишет Kyodo.

МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», - считает парламентарий.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств напомнил, что СССР и Россия не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, передает ТАСС. При этом президент выразил уверенность, что РФ и Япония не должны приостанавливать разговоры по мирному договору.


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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:РоссияЯпонияКурильские ОстроваКурилы
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