В Японии видят возможность решения проблемы Курильских островов только при Путине

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», - считает парламентарий.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств напомнил, что СССР и Россия не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, передает ТАСС. При этом президент выразил уверенность, что РФ и Япония не должны приостанавливать разговоры по мирному договору.



