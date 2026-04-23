Над территорией России сбили 154 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 150 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 20.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля... перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство уточнило, что дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, а также в Нижегородской, Ростовской и Самарской областях. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Республикой Крым, Азовским и Черным морями.
Ранее БПЛА атаковали Новокуйбышевск в Самарской области, в результате погиб человек, пишет 360.ru.
