Шри-Ланка планирует платить за российскую нефть юанями

Шри-Ланка намерена оплачивать планируемые поставки нефти из России юанями. Об этом сообщил министр энергетики республики Анура Карунатилаке, пишет газета Daily Mirror.

Как отметил чиновник, переговоры о поставках российского сырья продолжаются. Шри-Ланка планирует заключить сделку «после еще двух раундов переговоров».

По словам министра, запасов нефти в республике хватит до конца июля. Карунатилаке подчеркнул, что считает своей первостепенной задачей непрерывное обеспечение Шри-Ланки топливом и электричеством.

Ранее стало известно, что республика и Россия проведут официальные переговоры о поставках российской нефти, напоминает Ura.ru.

