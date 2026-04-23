Шри-Ланка планирует платить за российскую нефть юанями
Шри-Ланка намерена оплачивать планируемые поставки нефти из России юанями. Об этом сообщил министр энергетики республики Анура Карунатилаке, пишет газета Daily Mirror.
Как отметил чиновник, переговоры о поставках российского сырья продолжаются. Шри-Ланка планирует заключить сделку «после еще двух раундов переговоров».
По словам министра, запасов нефти в республике хватит до конца июля. Карунатилаке подчеркнул, что считает своей первостепенной задачей непрерывное обеспечение Шри-Ланки топливом и электричеством.
Ранее стало известно, что республика и Россия проведут официальные переговоры о поставках российской нефти, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в кабмине
- После падения обломков БПЛА поврежден объект на нижегородском предприятии
- Шри-Ланка планирует платить за российскую нефть юанями
- В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
- Жив ли дух Анкориджа? В отношениях России и США усмотрели потепление
- Россиянин Серобян стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
- В Республике Алтай из-за бутылки загорелся автодром на площади 5 тысяч «квадратов»
- СМИ: В Японии начали забой 230 тысяч кур из-за птичьего гриппа
- Над территорией России сбили 154 украинских БПЛА
- СМИ: США впервые за 38 лет применили против Ирана палубную пушку