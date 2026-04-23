В Самарской области один человек погиб из-за атаки БПЛА
Украинские беспилотники атакуют Самарскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, в Новокуйбышевске ударам подверглись промышленные предприятия, отмечает 360.ru.
«По предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», - написал Федорищев в своем канале в Мах.
После ЧП развернут оперативный штаб, экстренные службы начали работу.
Кроме того, в Самаре обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома, пострадали люди на улице. Одного человека госпитализировали.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ врезался в жилую двенадцатиэтажку в Самаре, был поврежден фасад дома и выбиты окна.
Горячие новости
- СМИ: В Японии начали забой 230 тысяч кур из-за птичьего гриппа
- Над территорией России сбили 154 украинских БПЛА
- СМИ: США впервые за 38 лет применили против Ирана палубную пушку
- В Самарской области один человек погиб из-за атаки БПЛА
- Путин отдал свое шампанское боксеру Беспутину
- Россиянам снизили количество теплопотребления в квартирах
- СМИ: Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Самаре
- В КПРФ скорректировали слова Зюганова о возможном повторении 1917 года
- Пентагон заявил, что разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода
- СМИ: Кремль предложил Китаю скидки на газ в 30% до конца десятилетия