В Самарской области один человек погиб из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники атакуют Самарскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, в Новокуйбышевске ударам подверглись промышленные предприятия, отмечает 360.ru.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», - написал Федорищев в своем канале в Мах.

После ЧП развернут оперативный штаб, экстренные службы начали работу.

Кроме того, в Самаре обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома, пострадали люди на улице. Одного человека госпитализировали.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ врезался в жилую двенадцатиэтажку в Самаре, был поврежден фасад дома и выбиты окна.

